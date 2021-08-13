В России зафиксировали рекордное количество COVID-смертей с начала пандемии

В России зафиксировали рекордное количество COVID-смертей с начала пандемии

За сутки болезнь унесла жизни 815 больных.

В России в течение отсанньои суток зафиксировали рекордную смертность от осложнений коронавируса — 815 летальных случаев.

Об этом сообщает Стопкоронавирус.рф

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Больше всего инфицированных умерло в Москве — 59. В Санкт-Петербурге недуг унес жизни 42 человек. Всего за перод пандемии умерло почти 167 тыс. Больных.

Всего в течение 12 августа в РФ 22 277 случаев инфицирования коронавирусом. Отмечается, что 8% больных не имели клинических проявлений болезни. С начала пандемии COVID инфицировалось более 6,5 млн человек.

За сутки выписаны 19368 человек. Следует заметить, что более 5,8 млн пациентов выписали из больницы.

Как сообщалось, во Всемирной организации здравоохранения заявили, что не считают новый штамм коронавируса "Йота" серьезной опасности. В глобальном плане 90% мутаций принадлежат "Дельте".

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