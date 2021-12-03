В России зафиксировали рекордную месячную COVID-смертность за все время пандемии

В России зафиксировали рекордную месячную COVID-смертность за все время пандемии

За весь период пандемии в России умерло более 537,7 тысячи человек.

В октябре в России умерли 74 893 пациента с Covid-19 – это максимальная COVID-смертность за месяц за все время пандемии.

Об этом сообщает российская служба BBC News со ссылкой на данные Росстата.

Согласно данным, в сентябре умерли 44 721 человек, заразившийся коронавирусом. Предыдущий максимум статистическое ведомство фиксировало в июле, когда умерли 50 421 человек с коронавирусной инфекцией. До этого максимум был в декабре 2020 года. Таким образом, количество умерших с Covid-19 в полтора раза превысило предыдущий июльский максимум.

В пятницу штаб сообщил, что за время пандемии в России умерли 278 857 человек. Из данных Росстата следует, что общее число смертей среди больных коронавирусом за все время пандемии достигло 537,7 тысячи человек. С учетом октябрьских данных, непосредственно от коронавируса за весь период умерло более 460 тысяч человек, из них 315,5 тысячи в этом году (в прошлом году — 144 тысячи).

Отмечается, осенью в России произошел резкий скачок заболеваемости Covid-19 и числа регистрируемых за сутки смертей. Уже почти месяц ежедневно в стране регистрируют более 1,2 тысяч смертей в сутки. Что касается общей смертности, то в октябре 2021 года она увеличилась на 20,3% по сравнению с октябрем 2020 года, весь прирост летальных исходов приходится на Covid-19, сообщила журналистам вице-премьер Татьяна Голикова.

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