В России зафиксировали рекордную смертность от осложнений COVID

В России зафиксировали рекордную смертность от осложнений COVID

За сутки умерло 820 человек.

В России зафиксировали рекордную смертность от осложнений коронавируса: умерло 820 человек.

Это новый максимум с начала пандемии COVID-19, сообщили в Федеральном оперативном штабе.

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Больше всего летальных случаев было зарегистрировано в Москве — 54, а также в Санкт-Петербурге — 38 и Краснодарском крае — 34. Отмечается, что с начала пандемии коронавируса в России умерло 179 243 человека.

За последние сутки в России подтвердили 19 630 случаев COVID-19 в 85 регионах страны. Всего в РФ зарегистрировано более 6,8 млн инфицированных.

Как сообщалось, Генеральный директор Всемирной организации здравоохранения ( ВОЗ ) Тедрос Аданом Гебрейесус призвал власти стран готовиться — за три месяца ждут новую пандемию. По его словам, ситуация в мире стабилизировалась, но заболеваемость и смертность остаются на очень высоком уровне.

Новости мира: в ВОЗ призывают готовиться к новой пандемии осенью

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