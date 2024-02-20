В России загадочно умер сын главы "Роснефти" и близкого соратника Путина – подробности

В России умер Иван Сечин – сын Игоря Сечина, который возглавляет крупнейшую российскую нефтегазовую компанию "Роснефть" и является близким соратником диктатора Владимира Путина. Известно, что Иван Сечин также занимал руководящий пост в этой компании.

О смерти сына Сечина начали писать российские Telegram-каналы.

По их данным, 35-летнего Ивана Сечина якобы не стало еще 5 февраля. Ссылаясь на источники, они сообщили, что причиной смерти назвали "оторванный тромб".

РосСМИ пишут, что первым о смерти Ивана Сечина написал бизнесмен и бывший менеджер российской нефтяной компании "ЮКОС" Леонид Невзлин, сославшийся на запись в реестре наследственных дел.

Telegram-канал ВЧК-ОГПУ выяснил, что Иван Сечин скончался в особняке в коттеджном поселке "Европа-1" в Красногорске под Москвой.

"Скорую" вызвала охрана, однако якобы назвала неточный адрес. В результате медики ехали почти два часа и к тому времени мужчина уже умер.

Приблизительно в 04:30 в ночь на 5 февраля 35-летний Иван пожаловался, что ему плохо, он задыхается. Мужчина упал на кровать и потерял сознание.

"Его окружение перенесло Ивана на пол и пыталось предпринять первичные реанимационные мероприятия. В то же время "скорую" вызвал охранник Ивана Сечина. В условиях снегопада бригада медиков бродила по Красногорску до 6 часов утра. Когда "скорая" прибыла на место, врачи только смогли констатировать смерть Ивана", – пишет канал.

По словам родственников, Иван Сечин имел только гипертонию. Он принимал какие-то лекарства, назначенные врачом, но последние месяцы не обращался за медицинской помощью. Причину смерти устанавливают.

Следует отметить, что все было тщательно засекречено. Ведь скорую вызвали для Евгения Анатольевича Панина, и именно под таким именем он и был оформлен в документах о смерти.

Игорь Сечин запретил сотрудникам СКР, ФСБ и другим силовикам заниматься вопросами смерти Ивана. Занималась этим Служба безопасности "Роснефти", состоящая из бывших сотрудников ФСБ и СКР, лично преданных Сечину.

По данным ВЧК-ОГПУ, Ивана Сечина похоронили на третьи сутки после смерти.

Последние часы жизни Ивана Сечина

По словам жены Ивана, среди ночи мужчина пожаловался на боль, решив, что это связано с почками.

Охране было поручено купить лекарство. Иван Сечин позвал жену к себе в комнату и попросил налить ему воды и дать таблетку. Женщина вышла в санузел за водой, а когда вернулась, то ее муж уже лежал без движения. Женщина сразу по рации вызвала телохранителя.

Как объяснял охранник Сечина, с момента возвращения из аптеки до просьбы жены Ивана о помощи прошло около 20 минут.

Как только в дом зашли медики и увидели бездыханное тело Ивана Сечина, они попросили остановиться охранника, который до последнего пытался реанимировать шефа. Однако Иван Сечин был мертв. В результате эксперты пришли к выводу, что причиной смерти стал оторвавшийся тромб.

Напомним, супруга Навального сделала громкое заявление о смерти оппозиционера.

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