В России загорелась колония, в которой отбывает наказание актер Ефремов: видео

В России загорелась колония, в которой отбывает наказание актер Ефремов: видео

Пожар возник в исправительной колонии №4 в пограничной с Украиной Белгородской области РФ.

Вечером в пятницу, 3 сентября, произошло возгорание на территории исправительной колонии в Белгородской области России, в которой отбывает наказание за смертельное ДТП в нетрезвом состоянии российский актер Михаил Ефремов.

Видео с места пожара опубликовал Telegram-канал Mash.

На опубликованных кадрах видно, как на фоне темного неба пылают помещения за оградой с колючей проволокой.

По предварительной информации, пожар возник в промышленной, а не жилой зоне. Вероятно, центром возгорания был цех, где изготавливают деревянные поддоны. Пожар смогли потушить силами колонии, без привлечения спасателей МЧС.

Эвакуация сотрудников колонии и осужденных не проводилась.

Как известно, именно в этой Белгородской колонии отбывает срок наказания российский актер Михаил Ефремов.

Напомним, что Михаил Ефремов был признан виновным по делу о смертельном ДТП, произошедшем в центре Москвы и в результате которой погиб человек.

Актер почти признал свою вину и даже сразу хотел попасть в СИЗО. В видеообращении к близким погибшего актер сказал, что во всем признается и не станет использовать связи, чтобы "отмазаться от тюрьмы".

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