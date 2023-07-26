В России загорелись вагоны с серой – сотрудник железной дороги отравился парами

В Рязанской области РФ утром 26 июля на вокзале вспыхнули вагоны с серой.

Об этом сообщает "Baza".

Из-за пожара эвакуировали всех пассажиров с вокзала, а также жителей ближайших домов. Также известно, что при пожаре один из работников железной дороги отравился парами серы. Его доставили в больницу.

Пожар возник около 7 часов утра в среду. Сначала задымились четыре вагона, а затем началось возгорание. Площадь пожара составила 80 квадратных метров, огонь уже потушили.

О причинах возгорания пока неизвестно.

Напомним, в России мужчина убил жену, выколол ей глаза, а затем отрезал себе половой орган.

Читайте также: