В России загорелся логистический центр Ozon: компания заявила об атаке дронов

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В ночь на 4 ноября в российском Адыгейске вспыхнул пожар в логистическом центре Ozon .

В компании заявили, что возгорание возникло в результате атаки беспилотников. На месте работают экстренные службы.

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В компании сообщили, что хранящиеся в этом центре товары будут недоступны для заказа.

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Напомним, что ранее по прилету в Белгороде вспыхнул крупный центр Ozon: компания прекратила работу в регионе.

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