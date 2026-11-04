ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Оружие Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Мир
Количество просмотров
43
Время на прочтение
1 мин

В России загорелся логистический центр Ozon: компания заявила об атаке дронов

После пожара на складе в Адыгейске Ozon отменит часть заказов, а остальные доставит из других объектов.

Автор публикации
Фото автора: Елена Кузьмич Елена Кузьмич
Комментарии
Подпишитесь на нас в Google
Дрон

Дрон / © ТСН.ua

В ночь на 4 ноября в российском Адыгейске вспыхнул пожар в логистическом центре Ozon .

В компании заявили, что возгорание возникло в результате атаки беспилотников. На месте работают экстренные службы.

В компании сообщили, что хранящиеся в этом центре товары будут недоступны для заказа.

Напомним, что ранее по прилету в Белгороде вспыхнул крупный центр Ozon: компания прекратила работу в регионе.

Связанные темы
Комментарии
Сортировать:
Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie