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В России загорелся логистический центр Ozon: компания заявила об атаке дронов
После пожара на складе в Адыгейске Ozon отменит часть заказов, а остальные доставит из других объектов.
В ночь на 4 ноября в российском Адыгейске вспыхнул пожар в логистическом центре Ozon .
В компании заявили, что возгорание возникло в результате атаки беспилотников. На месте работают экстренные службы.
В компании сообщили, что хранящиеся в этом центре товары будут недоступны для заказа.
Напомним, что ранее по прилету в Белгороде вспыхнул крупный центр Ozon: компания прекратила работу в регионе.
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