В России загорелся ракетный корабль "Серпухов" — источники сообщили о последствиях

В Калининградской области произошел пожар на борту малого ракетного корабля "Серпухов" — проекта 21631 "Буян-М", пятого судна в серии.

Об этом сообщает "РБК-Украина" со ссылкой на источник в спецслужбах.

Судно имеет значительные повреждения.

Как рассказал источник, пожар на борту "Серпухова" произошел 7 апреля.

Известно, что горел ракетоноситель в военно-морской базе "Балтийск" в Калининградской области РФ. Впрочем, ставшее причиной возгорания источник не уточняет.

Корабль "Серпухов" — что известно о судне

"Серпухов" — малый ракетный корабль проекта 21631 "Буян-М". До конца 2016 года был в составе Черноморского флота РФ. Впоследствии перешел в Балтийский флот.

Корабль назван в честь города Серпухов и был спущен на воду 3 апреля 2015 года.

Технические характеристики

Водоизмещение судна — 949 т,

длина — 74,1 м,

ширина — 11 м,

высота — 6,57 м,

осадок — 2,6 м,

максимальная скорость — 25 узлов,

дальность хода — 2500 миль (при скорости хода 12 узлов),

автономность – не менее 10 суток.

В экипаж ракетного корабля "Серпухов" входят 32 человека.

Оружие на корабле "Серпухов"

Согласно обнародованной информации, на корабле расположено:

установка вертикального пуска (УВП) 3С14 на 8 крылатых ракет "Оникс", в перспективе 3M22 "Циркон", а также "Калибр", что позволяет наносить удары этими ракетами по наземным целям на расстояние до 1500 км (с неядерной боевой частью) по другим данными до 2000 км;

артиллерийское вооружение корабля представлено одной 100 мм АУ А-190 "Универсал" и одной 30 мм автоматической АУ АК-630М-2 "Дуэт" с двумя вращающимися шестиствольными пушками;

МРК оснащен двумя пусковыми установками ЗУР 3М-47 "Гибка", двумя 14,5 мм и тремя 7,62 мм пулеметами.

В течение полномасштабной войны Украина потопила или вывела из строя треть всех военных кораблей России в Черном море, что нанесло ощутимый удар по военному потенциалу РФ.

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