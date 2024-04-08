В России загорелся ракетный корабль "Серпухов" — источники сообщили о последствиях

Малый ракетный корабль проекта 21631 Буян-М стоял в Калининградской области.
В Калининградской области произошел пожар на борту малого ракетного корабля "Серпухов" — проекта 21631 "Буян-М", пятого судна в серии.
Об этом сообщает "РБК-Украина" со ссылкой на источник в спецслужбах.
Судно имеет значительные повреждения.
Как рассказал источник, пожар на борту "Серпухова" произошел 7 апреля.
Известно, что горел ракетоноситель в военно-морской базе "Балтийск" в Калининградской области РФ. Впрочем, ставшее причиной возгорания источник не уточняет.
Корабль "Серпухов" — что известно о судне
"Серпухов" — малый ракетный корабль проекта 21631 "Буян-М". До конца 2016 года был в составе Черноморского флота РФ. Впоследствии перешел в Балтийский флот.
Корабль назван в честь города Серпухов и был спущен на воду 3 апреля 2015 года.
Технические характеристики
- Водоизмещение судна — 949 т,
- длина — 74,1 м,
- ширина — 11 м,
- высота — 6,57 м,
- осадок — 2,6 м,
- максимальная скорость — 25 узлов,
- дальность хода — 2500 миль (при скорости хода 12 узлов),
- автономность – не менее 10 суток.
В экипаж ракетного корабля "Серпухов" входят 32 человека.
Оружие на корабле "Серпухов"
Согласно обнародованной информации, на корабле расположено:
- установка вертикального пуска (УВП) 3С14 на 8 крылатых ракет "Оникс", в перспективе 3M22 "Циркон", а также "Калибр", что позволяет наносить удары этими ракетами по наземным целям на расстояние до 1500 км (с неядерной боевой частью) по другим данными до 2000 км;
- артиллерийское вооружение корабля представлено одной 100 мм АУ А-190 "Универсал" и одной 30 мм автоматической АУ АК-630М-2 "Дуэт" с двумя вращающимися шестиствольными пушками;
- МРК оснащен двумя пусковыми установками ЗУР 3М-47 "Гибка", двумя 14,5 мм и тремя 7,62 мм пулеметами.
В течение полномасштабной войны Украина потопила или вывела из строя треть всех военных кораблей России в Черном море, что нанесло ощутимый удар по военному потенциалу РФ.
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