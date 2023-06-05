В России случился сильный пожар на электроподстанции: часть Алтая без света (фото)

Россияне жалуются, что "жить без света и воды сложно".

В Залесовском округе Алтайского края в России в понедельник, 5 июня, вспыхнул сильный пожар на электрической подстанции. Весь Залесовский округ остался без света. Россияне, которые радовались, что в украинцев зимой не будет электричества, теперь жалуются, что не знают, как жить без воды и света.

Об этом своему Telegram-каналу сообщил глава Залесовского муниципального округа РФ Александр Пластеев. Также местные жители публикуют кадры пожара.

Россия, наносившая ракетные удары по подстанции в Украине, теперь столкнулась с пожаром на собственных энергетических объектах.

Местные жители публикуют кадры мощного пожара в Алтайском крае. Также местные власти подтвердили возгорание, подчеркнув, что на части Алтая применено аварийное отключение электричества.

Россияне, которые радовались уничтожению энергетических объектов в Украине, теперь жалуются своей власти, мол, "как жить без света и воды".

Напомним, в Ульяновской области России 16 человек скончались после употребления суррогатного сидра. Еще 35 человек госпитализировали в больницы.

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