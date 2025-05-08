В России загорелся завод "КАМАЗ", обеспечивающий российскую армию (фото, видео)

Пожар на заводе «КАМАЗ» в Набережных Челнах

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В России в Набережных Челнах (Татарстан) 8 мая возник сильный пожар на территории завода «КАМАЗ». В Сети появились фото и видео пожара.

Об этом сообщают российские телеграм-каналы.

По данным местных пабликов, пожар в Набережных Челнах, вероятно, вспыхнул на территории завода «КАМАЗ» или в соседних цехах.

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Очевидцы сообщают о сильном задымлении и публикуют в соцсетях фото и видео с огромным столбом густого черного дыма.

К слову, поздно вечером 7 мая в Набережных Челнах был объявлен режим беспилотной опасности.

Заметим, что «КАМАЗ» является главным поставщиком автомобильной техники для российской армии. Завод производит дизельные двигатели, грузовые автомобили и прочее.

2022 компания попала под санкции Евросоюза, США, Канады и Великобритании Британии за поставку машин «КАМАЗ-5350», «КАМАЗ-6350», «КАМАЗ 6560» для российской армии для войны против Украины.

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Пожар на заводе «КАМАЗ» в Набережных Челнах

Пожар на заводе «КАМАЗ» в Набережных Челнах

Дата публикации 10:35, 08.05.25 Количество просмотров 2 В Татарстане загорелся завод «КАМАЗ»

К слову, в ночь на 7 мая россияне заявили об атаке беспилотников на завод по производству оптоволокна в Саранске. По сообщениям, раздались взрывы, после чего вспыхнул пожар.

В тот же день Москва также подверглась атакам — дроны приближались из разных направлений. Очевидцы сообщали о серии взрывов, а также о работе систем ПВО.

Впоследствии в украинском Центре противодействия дезинформации сообщили, что 7 мая удары дронов были направлены по ключевым объектам оборонно-промышленного комплекса России — в частности, в Саранске, Туле и ряде других городов.