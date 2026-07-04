В России заговорили о прекращении войны в Украине: The Hill раскрыло подробности

Владимир Путин / © Associated Press

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Более четырех лет полномасштабной войны против Украины привели к появлению открытого недовольства среди российской элиты и населения из-за дефицита топлива, рекордной инфляции и регулярных атак на инфраструктуру РФ.

Об этом пишет The Hill.

Элиты РФ призвали остановить войну в Украине

Как отмечает медиа, давление на внутреннюю ситуацию в России стремительно растет, заставляя известных деятелей публично заявлять о проблемах. В частности, о сложной финансовой ситуации высказался глава крупнейшего российского банка «Сбербанк» Герман Греф, призвавший к остановке боевых действий.

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«Я не думаю, что есть хотя бы один человек, который бы не беспокоил что-либо, кроме быстрого прекращения военных действий, это очевидно», — заявил он в эфире государственного телевидения РФ на фоне падения экономических показателей страны.

По словам бывшего замминистра энергетического сектора России, экономиста Владимира Милова, публичное признание трудностей сейчас сильно ускорилось.

«Это кризис», — подчеркнул эксперт.

Он добавил, что в первом квартале 2026 года ВВП России начал падать, а дефицит бюджета покрывают печатью денег, что дополнительно разгоняет инфляцию.

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Как экономика РФ страдает череду войну в Украине

Специалисты Института изучения войны (ISW) отмечают, что ситуацию усугубляют успешные украинские удары на большое расстояние, заставляющие Кремль думать над тяжелыми решениями. Например, объявлением новой мобилизации за неимением людей в ПВО или национализацией топливной промышленности. Из-за успешных атак ВСУ на нефтяные объекты Россия впервые начала импортировать газ из Индии, а водители на заправках сталкиваются с очередями и ограничениями.

Кроме того, по данным Центра стратегических и международных исследований (CSIS), потери российской армии за первые шесть месяцев 2026 г. выросли в соотношении 8 к 1 по сравнению с украинскими. Общие потери РФ оцениваются в 450 тысяч погибшими и 1,4 миллиона ранеными, а ежемесячные потери (30 тысяч человек) уже превышают темпы мобилизации (27 тысяч).

Несмотря на это, руководитель российской группы ISW Екатерина Степаненко предполагает, что российский диктатор может руководствоваться ложными отчетами военных. Она вспомнила апрельские карты Минобороны РФ, где оккупированными обозначались города, которые действительно удержать не удалось.

«Если это что-то, что заявил высокопоставленный генерал, я не думаю, что Путин приложит все усилия, чтобы проверить эти утверждения», — отметила Степаненко.

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Сообщается, что параллельно Украина наращивает свой военный потенциал для усиления давления на Москву. Президент Владимир Зеленский объявил о запуске «40-дневной операции влияния». Впоследствии стало известно о первом успешном применении украинской крылатой ракеты «Фламинго», поразившей цель в Волгоградской области на расстоянии около 600 миль.

В то же время старший научный сотрудник Института Гудзона Люк Коффи предостерегает от ожиданий скорых перемен, ведь Россия продолжает производить до трех баллистических ракет в день для массированных обстрелов Украины.

Он подчеркнул, что на фоне регулярных атак на украинские города и дефицита средств ПВО партнеры в Европе и США, где президент Дональд Трамп пока рассматривает запрос на совместное производство ракет Patriot, должны усилить санкции и передать перехватчики со своих складов.

«Нет оснований считать, что эта зима будет легче», — подытожил Коффи, призвав страну готовиться к новым ударам по энергетике.

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Война в Украине — последние новости

Напомним, в России может повториться военный бунт, похожий на мятеж Пригожина в 2023 году. О такой возможности заговорили после видеообращения Александра Лунина, ранее воевавшего против Украины.

Также мы писали, что последние мощные удары Украины так испугали российских пропагандистов, что они начали менять свою риторику. Известные рупоры Кремля — Скабеева, Соловьев и Гаспарян — теперь обвиняют власть в том, что они не могут защитить людей, а некоторые даже угрожают самим россиянам. Кроме того, ближайшее оцепление Путина недовольно войной на территории РФ и, по слухам, готовит против него мятеж.

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