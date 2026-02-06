ТСН в социальных сетях

Мир
183
1 мин

В России заговорили о риске банковского кризиса: доходы падают, долги растут

Российская банковская система в 2025 году продемонстрировала ухудшение ключевых показателей – сокращение доходов и рост доли проблемных кредитов.

Елена Кузьмич
Кремль

Кремль / © Pixabay

В России фиксируют признаки ухудшения состояния банковского сектора на фоне снижения доходности и роста доли проблемных ссуд.

Об этом сообщает Служба внешней разведки.

По итогам 2025 года чистая прибыль российских банков сократилась примерно на 8% по сравнению с предыдущим годом и составила около 45 млрд долларов. Рентабельность капитала снизилась до 18%. На финансовые результаты повлияли рост отчислений в резервы и удорожание привлечения ресурсов на фоне жесткой монетарной политики.

Параллельно ухудшается качество кредитных портфелей. Доля проблемных кредитов, по имеющимся оценкам, выросла до 11%, а по необеспеченным займам — до 12%.

Аналитики Центра макроэкономического анализа и краткосрочного прогнозирования в РФ также обращают внимание на риски банковской системы. Они отмечают, что видимая стабильность в значительной степени поддерживается за счет государственных банков, реструктуризации проблемных активов и регуляторных послаблений.

Эксперты указывают, что такая практика может только откладывать накопление рисков. При обострении ситуации это потенциально способно спровоцировать отток депозитов и потребность в дополнительной государственной поддержке банковского сектора.

Официально русский регулятор продолжает заявлять о стабильности системы.

183
