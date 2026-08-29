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В России заканчивается бензин: удары по НПЗ обвалили производство до критического уровня
Причиной послужили атаки украинских беспилотников по крупным российским нефтеперерабатывающим заводам.
К концу августа производство бензина в России сократилось примерно до 70% от объемов внутреннего потребления.
Об этом сообщает Reuters.
По информации издания, в конце августа дефицит горючего в российских регионах снова обострился после непродолжительного ослабления ситуации в июле. Тогда местные власти пытались снизить ограничения на продажу бензина.
Объемы производства опустились до критических показателей, фиксировавшихся в начале июля, когда топливный кризис достиг своего первого пика. Проблемы с нехваткой бензина начали усугубляться еще с мая.
На фоне дефицита автомобилисты снова вынуждены стоять в длинных очередях на автозаправочных станциях. В частности, такие очереди фиксируют в Ростове-на-Дону.
В течение последней недели украинские беспилотники поразили несколько крупных нефтеперерабатывающих предприятий России, являющихся ключевыми производителями автомобильного бензина.
Из-за повреждений и пожаров полностью или частично остановили работу НПЗ в Перми, Нижнем Новгороде и Ярославле.
Ранее сообщалось, что Россия, годами зарабатывавшая на экспорте нефти, все отчаянно выпрашивает топливо за границей.
Мы ранее информировали, что из-за атак на НПЗ экспорт российского топлива морем в июле упал на треть за месяц и вдвое за год.