В России заканчиваются ракеты, а в Кремле появляются храбрецы, выражающие Путину несогласие: эксперт рассказал, кто это может быть

Путину начинают противоречить его ближайшие соратники, которым даже позволено обращаться к российскому диктатору на "ты".

В России заканчиваются ракеты. Даже зенитно-ракетные системы С-300, считавшиеся в РФ передовым оружием и обеспечивавшие оккупантам преимущество в воздухе, уже ничего не могут сделать на поле боя. Кроме того, РФ уже "подбирает остатки" своих "Калибров". А в Кремле появляются первые храбрецы, выражающие Путину несогласие.

Об этом УНИАН рассказал российский политолог и публицист, живущий в США, Андрей Пионтковский.

"У России уже и ракеты свои закончились... Путин же в столь отчаянном положении, за любую ниточку цепляется", — говорит эксперт.

По его словам, Путин очень надеется на помощь президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана. Чтобы тот был посредником, Путин пошел ему на огромные уступки. Пионтковский рассказывает, что российский диктатор даже согласился "сдать" Армению, чтобы Азербайджанские войска туда вошли.

Российский политолог рассказывает, что россияне вывозят все свои С-300 в Украину. Эти ЗРК считались в РФ передовым оружием и обеспечивали оккупантам преимущество в воздухе. Они работают не только как ПВО, но и бьют по украинским городам. Осталась Россия уже и без ракет типа "Калибр", говорит Пионтковский.

Это становится причиной того, что Путину начинают выражать несогласие. Причем на это решаются его ближайшие соратники, которым даже разрешено обращаться к российскому диктатору на "ты".

"Настолько секретную информацию они (американцы – ред.) получили, что она даже была включена в ежедневный обзор событий на стол Байдена... А там оказывается самой главной разведывательной информацией им показалось, что некий политик из ближайшего окружения Путина выразил ему несогласие. Это огромный показатель того, что Путин вот-вот падет”, – уверен Пионтковский.

Российский политолог говорит, что несогласие этот человек выразил в управлении войсками и действиями Министерства обороны.

"Я даже вычислил, кто это был. Это, наверное, Юрий Ковальчук. Очень близкий Путину человек и единственный человек, пользующийся влиянием на него. Даже единственный, кто с ним говорит на "ты". Единственный с кем Путин считается. Известно, что Ковальчук курирует этих двух мерзавцев, Кадырова с Пригожиным, Ковальчук, наверное, повторяет эти тезисы так громко, что американцы подслушали, что Министерство обороны все провалило, но это не критика Путина. По-моему, это "мозг" кампании по отбеливанию Путина и по обвинению генералов", — считает эксперт.

Напомним, американское издание Washington Post обнародовало статью, в которой говорится, что среди ближайшего окружения Владимира Путина нашлось лицо, которое в последние недели выразило несогласие непосредственно российскому президенту по поводу его ведения войны в Украине. Такой информацией владеет разведка США.

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