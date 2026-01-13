Российский спасательный вертолет / © Известия

В России поисково-спасательные авиационные службы могут остаться без вертолетов, что существенно усложнит оказание помощи пострадавшим в авиакатастрофах и других чрезвычайных ситуациях.

Об этом пишет российское пропагандистское издание «Известия».

Из 111 утвержденных пунктов дежурства спасательных Ми-8 и самолетов Ан-26 по всей стране-агрессоре России почти треть остается незакрытой. В частности, речь идет о таких российских городах, как Воронеж, Калининград, Екатеринбург, Новосибирск, Чита, Казань, Симферополь, Южно-Сахалинск, Комсомольск-на-Амуре и другие.

По данным издания, ранее РФ заключала контракты с частными авиакомпаниями, однако в настоящее время перевозчики массово отказываются участвовать в тендерах. Причиной являются государственные тарифы, которые, по словам представителей компаний, на 75% ниже себестоимости. Поэтому торги срываются, а в ряде регионов контракты так и не были подписаны.

В российских авиакомпаниях жалуются, что расходы существенно выросли: подорожало обслуживание техники, услуги аэропорта, выросли зарплаты и расходы на проживание экипажей. Предлагаемые тарифы делают работу убыточной, особенно для современных модификаций Ми-8. В некоторых регионах тендеры переносили или отменяли уже несколько раз.

Издание отмечает, что без вертолетов спасательные службы РФ упускают возможность оперативно вылетать к месту происшествия, десантировать специалистов и эвакуировать людей. Самолеты, которыми иногда пытаются заменить вертолеты, не полноценная альтернатива: они способны выявить пострадавших, но не могут обеспечить их немедленную эвакуацию. Эксперты предупреждают об усугублении дефицита спасательной техники в России в 2026 году.

