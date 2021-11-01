В России заключенные устроили акт самосожжения на крыше тюрьмы

В России заключенные устроили акт самосожжения на крыше тюрьмы

Арестанты остались живы, но получили ожоги.

В российском Новочеркасске двое заключенных устроили акт самосожжения на крыше колонии.

Об этом сообщает Telegram-канал "Mash". Позже информацию подтвердили в Службе исполнения наказаний России по Ростовской области, сообщает Еadaily.

Инцидент произошел в ИК-14 "Хотунок". Двое осужденных залезли на крышу колонии и подожгли себя. Узники остались живы, но получили ожоги.

"Двое осужденных после ужина забрались на крышу здания и подожгли брюки, после чего самостоятельно их потушили", — сообщили в пенитенциарном учреждении.

Таким образом арестанты протестовали против приказа переходить в другой отряд. В колонии утверждают, что мужчины получили незначительные поверхностные ожоги и в госпитализации не нуждаются.

Внимание, видео содержит сцены насилия, 18+

Напомним, что РФ всколыхнула серия увольнений тюремных чиновников после того, как один из интернет-ресурсов слил в Сеть видео с издевательствами над пленниками.

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