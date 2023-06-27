В России закрыли уголовное дело за мятеж Пригожина — СМИ

Федеральная служба безопасности Российской Федерации закрыла уголовное дело о вооруженном мятеже предводителя ППК "Вагнера" Евгения Пригожина.

Об этом со ссылкой на ФСБ сообщает российские средства массовой пропаганды.

В спецслужбе подчеркнули, что "в ходе расследования дела о мятеже установлено, что его участники прекратили действия, непосредственно направленные на совершение преступления".

"В ходе расследования уголовного дела по факту вооруженного мятежа установлено, что участники 24 июня прекратили преступные действия", — сообщают ОМС.

Дело Пригожина

Поздно вечером 23 июня Евгений Пригожин заявил, что российские войска нанесли удар по тылам его НДП и убили многие боевики. До этого он сделал ряд скандальных заявлений о войне РФ в Украине. В частности, он назвал так называемую "СВО" – "бездарно спланированной операцией".

Тогда появилась информация о том, что ФСБ возбудила дело о призыве к вооруженному мятежу после заявлений Пригожина. В Кремле заявили, что "принимаются все необходимые меры".

После того как "вагнеровцы" заявили о походе на Москву и захватили Ростов и Воронеж, ФСБ призвала боевиков не выполнять приказы Пригожина и задержать его. По факту организации вооруженного мятежа олигарху угрожало от 12 до 20 лет заключения.

Когда главарь ПИК остановился в 200 км от Москвы, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что уголовное дело в отношении Пригожина закроют. Что больше – сам руководитель боевиков "поедет в Беларусь".

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