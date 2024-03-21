В России закрывают колонии: всех заключенных отправили воевать в Украину

В РФ закрывают колонии ради экономии, ведь большинство заключенных сейчас воюет в Украине.

В Красноярском крае РФ в ближайшее время закроются два исправительно-трудовых учреждения. Это связано с тем, что почти все заключенные были отправлены на войну против Украины.

Об этом пишет издание The Insider.

Уполномоченный по правам человека в РФ Марк Денисов похвастался, что количество жалоб на работу колоний в регионе уменьшилось ровно на четверть по сравнению с 2022 годом. Правда, это связано с тем, что самих заключенных стало меньше — их всех отправили на войну в Украину.

"Разовое большое сокращение количества осужденных в условиях СВО подтолкнуло некоторых отрапортовать наверх о необходимости закрытия пенитенциарных учреждений России с целью оптимизации, экономии. Эти учреждения будут закрыты уже в этом году и в нашем крае", — сказал Денисов.

Однако он предположил, что закрытие колоний – временное явление, и потом их в конце концов снова придется открыть.

"Война рано или поздно закончится. Все вернется на свое место, ведь социальная структура общества не изменилась. Через пять лет будем иметь перелимит нарушений прав осужденных и болезненно, втридорога будем развертывать новые пенитенциарные учреждения", — предположил Денисов.

Напомним, ранее военный эксперт, полковник запаса ВСУ Петр Черник предположил, что после "переизбрания" Владимир Путин может объявить масштабную мобилизацию. В этом ему поможет давление на население внутри России на фоне атак по территории страны-агрессора.

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