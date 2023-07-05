В России заманивают на войну пенсионеров: обещают повышенные выплаты

Инициатива российского правительства распространяется на бывших военных, пожарных и работников силовых структур.

В России военным пенсионерам, которые согласятся воевать в Украине, разрешат получать повышенную пенсию.

Об этом сообщает The Moscow Times со ссылкой на постановление правительства, подписанное премьер-министром РФ Михаилом Мишустиным.

Инициатива распространяется на военных, пожарных, сотрудников органов внутренних дел, Росгвардии, Федеральной службы судебных приставов, Федеральной службы наркоконтроля и Федеральной службы исполнения наказаний, а также прокуроров и следователей.

Если они отправятся на войну в Украине добровольно или по мобилизации, им предложат повышенную пенсию, учитывая новый стаж.

Ранее газета The Washington Post со ссылкой на разведданные ЦРУ сообщала, что до конца 2023 Россия планирует завербовать 415 тысяч добровольцев, из которых 115 тысяч сразу же будут отправлены на фронт.

Весной власти РФ запустили масштабную кампанию по военной агитации. В российских городах разместили сотни билбордов с рекламой военной службы по контракту.

Для жителей Москвы запустили специальный сайт, горячую линию и чат-бот в Telegram. Москвичам, заключившим контракт, обещают дополнительные выплаты от мэра Сергея Собянина.

Напомним, ранее в столице государства-агрессора Москве решили подтянуть военные навыки пенсионеров и устроили для них соревнования. Пожилым москвичам предложили на скорость разбирать автоматы Калашникова и переносить "раненых" на носилках.

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