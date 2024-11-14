В России впервые заметили дальнобойную гаубицу КНДР (фото)

В России, вероятно, впервые зафиксировали северокорейскую самоходную 170-мм гаубицу M1989 Koksan, которую перевозили железной дорогой.

Снимки этой техники были обнародованы российскими пропагандистскими СМИ.

В настоящее время точное время и место съемки остаются неизвестными. Ранее движение сопротивления "АТЕШ" заявляло, что российские военные проходят учения на северокорейских артиллерийских установках, что может указывать на дальнейшее военное сотрудничество между Россией и КНДР.

Северокорейская САУ M1989 Koksan в России / Фото: Фото из открытых источников

Характеристики гаубицы

Гаубица M1989 Koksan выделяется уникальным 170-мм калибром, который в сочетании с длинным стволом обеспечивает дальность стрельбы до 40 км обычными снарядами и до 60 км – активно-реактивными. В то же время, темп стрельбы этого вооружения ограничен 1-2 выстрелами за 5 минут.

Способность M1989 Koksan поражать цели на значительном расстоянии превосходит возможности большинства российских ствольных артиллерийских систем, имеющих значительно меньшую дальность стрельбы, за исключением советской 203-мм пушки 2С7 "Пион".

История создания

M1989 Koksan – тяжелая 40-тонная самоходная артиллерийская установка из Северной Кореи, впервые представленная на параде в городе Коксан в 1989 году. Эта система является развитием предыдущей модели М1978, созданной в 1970-х годах, как стратегическое средство поражения целей на больших дистанциях.

На практике M1978 получила боевое применение во время иранско-иракской войны, когда иранская армия использовала ее для массированных артиллерийских ударов на большие расстояния, в частности, в знаменитой битве при Басре в 1987 году.

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Сегодня M1989 Koksan представляет значительную угрозу, ведь может наносить контрбатарейные удары по украинским позициям с применением активно-реактивных боеприпасов, эффективно противодействуя системам типа PzH2000, CAESAR и 2С22 "Богдана". Кроме того, в случае поставки этих систем России она получит доступ к арсеналу 170-мм боеприпасов, запасы которых в Северной Корее сохранялись непривлеченными до сих пор.

Напомним, разведка впервые перехватила разговор военных КНДР в Курщине.

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