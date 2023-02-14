В России заметили странную активность самолетов "судного дня" — Defense Express

Взлетали два Ту-214ПУ-СБУС вместе с другими правительственными самолетами Минобороны РФ.
Днем 14 февраля в небо России взлетали и кружили спецсамолеты, находящиеся в прямом подчинении Минобороны РФ. Военные эксперты считают, что вероятнее всего, этот полет был демонстрацией и запугиванием под "Рамштайн-9".
Об этом сообщает издание Defense Express.
Как они отследили, сразу четыре специальных самолета, из которых два принадлежат к воздушным пунктам Ту-214ПУ-СБУС, один Ту-214ОН (модификация для сбора информации по программе "Открытое небо") и, как впоследствии оказалось, два Ту-154 взлетели с аэродрома "Чкаловский" в Москве в направлении Архангельска, но вернули обратно. Позже выяснилось, что в полете участвовало пять бортов – уже перед посадкой в Москве транспондер включил еще один Ту-154 (RA-85563).
Также авторы статьи предполагают, что состоялся тренировочный полет специализированного авиаотряда, но его проведение было максимально демонстрационным, поэтому больше всего он был "посвящен" партнерам Украины.
Почему самолеты называют бортами "судного дня"
По открытой информации, Ту-214ПУ-СБУС является специальной модернизацией Ту-204, его назначение — быть воздушным командным пунктом. То есть, он включает в себя весь комплекс средств для управления войсками в небе, для чего машина оснащена мощными средствами связи. Он отличается тем, что может работать в режиме ретранслятора и обеспечивать устойчивую связь между разными командными пунктами в случае нештатных ситуаций, когда другие средства связи не работают.
А Ту-214ОН (RF-64525) является фактически воздушным комплексом разведки, при этом как оптической, так и радиотехнической. Что касается Ту-154 с регистрационным номером RA-85843, то к 2020 году он находился не в летном состоянии семь лет.
Напомним, по информации мониторинговых групп, что российская и белорусская авиации начали имитировать взлеты истребителей МиГ-31К во время взлетов других типов самолетов.
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