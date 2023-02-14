В России заметили странную активность самолетов "судного дня" — Defense Express

Днем 14 февраля в небо России взлетали и кружили спецсамолеты, находящиеся в прямом подчинении Минобороны РФ. Военные эксперты считают, что вероятнее всего, этот полет был демонстрацией и запугиванием под "Рамштайн-9".

Об этом сообщает издание Defense Express.

Как они отследили, сразу четыре специальных самолета, из которых два принадлежат к воздушным пунктам Ту-214ПУ-СБУС, один Ту-214ОН (модификация для сбора информации по программе "Открытое небо") и, как впоследствии оказалось, два Ту-154 взлетели с аэродрома "Чкаловский" в Москве в направлении Архангельска, но вернули обратно. Позже выяснилось, что в полете участвовало пять бортов – уже перед посадкой в Москве транспондер включил еще один Ту-154 (RA-85563).

Также авторы статьи предполагают, что состоялся тренировочный полет специализированного авиаотряда, но его проведение было максимально демонстрационным, поэтому больше всего он был "посвящен" партнерам Украины.

ФОТО: активность российской авиации 14 февраля (скрин)

Почему самолеты называют бортами "судного дня"

По открытой информации, Ту-214ПУ-СБУС является специальной модернизацией Ту-204, его назначение — быть воздушным командным пунктом. То есть, он включает в себя весь комплекс средств для управления войсками в небе, для чего машина оснащена мощными средствами связи. Он отличается тем, что может работать в режиме ретранслятора и обеспечивать устойчивую связь между разными командными пунктами в случае нештатных ситуаций, когда другие средства связи не работают.

А Ту-214ОН (RF-64525) является фактически воздушным комплексом разведки, при этом как оптической, так и радиотехнической. Что касается Ту-154 с регистрационным номером RA-85843, то к 2020 году он находился не в летном состоянии семь лет.

Напомним, по информации мониторинговых групп, что российская и белорусская авиации начали имитировать взлеты истребителей МиГ-31К во время взлетов других типов самолетов.

Кто возглавит НАТО и российская ракета над Румынией

Читайте также: