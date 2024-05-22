В России заметили "странный" бронеавтомобиль, сопровождавший ядерное оружие

Во время российских учений с тактическим ядерным вооружением дважды засветился редкий для РФ бронеавтомобиль "Выстрел" К-43269 (также известный как БПМ-97), сопровождавший якобы перевозившие ядерные боеприпасы машины и подразделение ОТРК "Искандер".

Ситуацию прокомментировали эксперты Defense Express.

Бронеавтомобиль "Выстрел" К-43269 / Фото: Defence express

Речь идет о достаточно редкой для РФ машинах "Выстрел" К-43269 от КамАЗ, которая идет в голове колонны. Этот бронеавтомобиль в муках был начертан с 1997 года, он весит около 11 тонн и является одним из первых российских бронемашин такого типа.

Но есть нюанс, на видео зафиксирована версия "Выстрел" К-43269 с боевым модулем МБ2-03, который должен быть вооружен 30-мм автоматической пушкой 2А72, пулеметом и автоматическим гранатометом. В то же время на видео едет машина со снятой автоматической пушкой.

"Причины такого решения, особенно в условиях якобы учений с ядерным вооружением, могут быть довольно интересными, хотя и неизвестны. И вообще, когда речь идет о "Выстреле", то это о машине, которая даже у РФ ни у кого любопытства никогда не вызывала. В частности этот бронеавтомобиль еще в 90-х предлагали даже частным клиентам, в частности, как машину для инкассаторов", — говорят эксперты.

По информации Defense Express, ее также попытались "затолкать" на экспорт в Казахстан и Азербайджан в середине 2000-х годов, что завершилось скандалом из-за систематических обрывов карданов, проблем с рессорами и трещинами в бронелистах. А из-за отказа от заказа второй партии ее выкупило минобороны РФ и с 2009 года приняло машину на вооружение. Также бронеавтомобиль с индексом БПМ-97 заказала пограничная служба (входит в ФСБ).

Бронеавтомобиль "Выстрел" К-43269 спереди "ядерной" колонны / Фото: Defence express

По состоянию на 2013 год сообщалось, что этот "Выстрел" стоит на вооружении антидиверсионных подразделений ракетных войск стратегического назначения. По логике они как раз и должны сопровождать носителей ядерного оружия. Но по состоянию на 2013 год было выпущено около 160 этих бронеавтомобилей, и несмотря на декларации минобороны РФ, в вооруженных силах было только около 10.

С этого времени о "Выстреле" почти ничего не было слышно, кроме 2014 года, когда эти специфические машины не были замечены в уже захваченном Луганске, а пока в октябре 2022 года одна из таких машин не стала трофеем украинских бойцов. Тогда же появилось фото, на котором была замечена опрокидывание новых К-43269 "Выстрел" с боевым модулем БМ-30Д "Спица". И именно такая машина подмечена в голове еще одной колонны во время "ядерных учений".

Бронеавтомобиль РФ "Выстрел" К-43269 с боевым модулем БМ-30Д "Спица" / Фото: Defence express

Этот модуль от АО "ЦНИИ Буревестник хоть и имеет аналогичное вооружение МБ2-03, но уже без экипажной и оснащен телевизионным и тепловизионными каналами, а также лазерным дальномером.

"И в этой ситуации интересно то, что эту довольно специфическую и примечательную машину в РФ используют для сопровождения колонн с ядерным вооружением. И именно это довольно интересный маркер и признак. В то же время, во времена СССР главным требованием к ним была максимальная секретность и маскировка за счет использование машин, ничем не отличавшихся от обычных. И на марше такая колонна никак не выделялась от "заштатной" рембазы", — объяснили эксперты Defense Express.

Напомним, ранее минобороны РФ показало кадры учений по практической отработке вопросов подготовки и применения нестратегического ядерного оружия. Их провели в Южном военном округе.

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