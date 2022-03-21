В России "заморозили" цены на билеты в кинотеатрах, но будут показывать советское и индийское кино

Граждане страны-агрессора не смогут увидеть мировые премьеры.
В России сети кинотеатров "заморозили" цены на билеты. Однако там будут показывать только советское и индийское кино.
Об этом сообщают российские средства массовой пропаганды.
Из-за того, что многие киностудии отменили премьеры своих фильмов на территории страны-агрессора, или же объявили о полном прекращении деятельности в РФ, там будут показывать только российские премьеры, советское кино, новые блокбастеры Болливуда, кино стран Латинской Америки и Южной Кореи.
Кинотеатры страны-агрессора заявляют об увеличении своих расходов из-за западных санкций, однако там заявляют, что "хотят, чтобы кино было доступно россиянам".
Напомним, хакеры из Anonymous предоставили 48 часов сетевым компаниям на выход из РФ.
Читайте также:
- Генералы-оккупанты родом из Украины подготовили нападения на родину и врали родным, что войны не будет
- "Заходишь в любую квартиру и берешь, что хочешь": СБУ перехватило разговор оккупантов-мародеров
- "Мир наблюдает за войной в прямом эфире": Подоляк заявил, что РФ не удастся оправдаться за агрессию в Украине