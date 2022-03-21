В России "заморозили" цены на билеты в кинотеатрах, но будут показывать советское и индийское кино

В России "заморозили" цены на билеты в кинотеатрах, но будут показывать советское и индийское кино

Граждане страны-агрессора не смогут увидеть мировые премьеры.

В России сети кинотеатров "заморозили" цены на билеты. Однако там будут показывать только советское и индийское кино.

Об этом сообщают российские средства массовой пропаганды.

Из-за того, что многие киностудии отменили премьеры своих фильмов на территории страны-агрессора, или же объявили о полном прекращении деятельности в РФ, там будут показывать только российские премьеры, советское кино, новые блокбастеры Болливуда, кино стран Латинской Америки и Южной Кореи.

Кинотеатры страны-агрессора заявляют об увеличении своих расходов из-за западных санкций, однако там заявляют, что "хотят, чтобы кино было доступно россиянам".

Напомним, хакеры из Anonymous предоставили 48 часов сетевым компаниям на выход из РФ.

Читайте также: