- Дата публикации
-
- Категория
- Мир
- Количество просмотров
- 352
- Время на прочтение
- 2 мин
В России запасаются гречкой "на черный день": при чем тут ядерная война
Во времена новой ядерной риторики РФ наращивает запасы гречки. Эту культуру называют единственной, которую можно потреблять после радиационного загрязнения.
Россия активно наращивает стратегические запасы гречки, продолжая советскую традицию. Но, как выяснилось, речь идет не только о продовольственной безопасности — эту культуру считают одной из немногих, способных выдержать последствия ядерной войны.
Об этом сообщил исполнительный директор Международной ассоциации гречки Сергей Громовой в комментарии УНИАН.
По его словам, еще в 1970-х годах в СССР под контролем КГБ проводили секретные эксперименты, чтобы определить, какие продукты могут оставаться безопасными после радиационного загрязнения.
«Научные исследования показали, что гречка — фактически единственная культура, которая быстро восстанавливается после мутаций, не накапливает радионуклиды, и которую можно потреблять», — пояснил Громовой.
Именно поэтому, по словам эксперта, Россия до сих пор поддерживает большие резервы гречки — даже в зоне вечной мерзлоты на Таймыре.
Кроме того, за последнее десятилетие РФ превратилась в фактического монополиста мирового рынка гречки, вытеснив с него Украину и Китай.
«До 2016 года были три главные страны-экспортеры: Россия, Китай и Украина. Первые две страны выращивали по миллиону или более тонн крупы, а мы — около 300 тысяч тонн. Это на этапе 2014-2015 годов. Агрессивной демпинговой политикой РФ выбила сначала нас, а потом они взялись и за Китай», — добавил Громовой.
Теперь Пекин из экспортера стал импортозависимым от Москвы, а Украина ежегодно экспортирует лишь около 5 тысяч тонн гречки. В целом культуру выращивают в 24 странах мира.
Напомним, Россия под руководством президента Владимира Путина провела тренировку стратегических ядерных сил с привлечением «ядерной триады» — наземной, морской и авиационной составляющих этих сил.