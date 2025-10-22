В России запасаются гречкой "на черный день": при чем тут ядерная война

Гречка / © Pexels

Россия активно наращивает стратегические запасы гречки, продолжая советскую традицию. Но, как выяснилось, речь идет не только о продовольственной безопасности — эту культуру считают одной из немногих, способных выдержать последствия ядерной войны.

Об этом сообщил исполнительный директор Международной ассоциации гречки Сергей Громовой в комментарии УНИАН.

По его словам, еще в 1970-х годах в СССР под контролем КГБ проводили секретные эксперименты, чтобы определить, какие продукты могут оставаться безопасными после радиационного загрязнения.

«Научные исследования показали, что гречка — фактически единственная культура, которая быстро восстанавливается после мутаций, не накапливает радионуклиды, и которую можно потреблять», — пояснил Громовой.

Именно поэтому, по словам эксперта, Россия до сих пор поддерживает большие резервы гречки — даже в зоне вечной мерзлоты на Таймыре.

Кроме того, за последнее десятилетие РФ превратилась в фактического монополиста мирового рынка гречки, вытеснив с него Украину и Китай.

«До 2016 года были три главные страны-экспортеры: Россия, Китай и Украина. Первые две страны выращивали по миллиону или более тонн крупы, а мы — около 300 тысяч тонн. Это на этапе 2014-2015 годов. Агрессивной демпинговой политикой РФ выбила сначала нас, а потом они взялись и за Китай», — добавил Громовой.

Теперь Пекин из экспортера стал импортозависимым от Москвы, а Украина ежегодно экспортирует лишь около 5 тысяч тонн гречки. В целом культуру выращивают в 24 странах мира.

Напомним, Россия под руководством президента Владимира Путина провела тренировку стратегических ядерных сил с привлечением «ядерной триады» — наземной, морской и авиационной составляющих этих сил.