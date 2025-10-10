В России запретили есть сурков из-за вспышки бубонной чумы

Сурки. Иллюстративное изображение / © Pexels

Жителям Бурятии (Российская Федерация) приказали отказаться от употребления в пищу сурков или тарбаганов из-за вспышки бубонной чумы в Монголии, с которой граничит этот российский регион.

Об этом сообщает The Moscow Times со ссылкой на региональную службу по охране, контролю и регулированию использования объектов животного мира.

«В связи с широким ареалом обитания тарбаганов в монголо-российском пограничье есть высокая вероятность переноса заболевания на территорию Российской Федерации через естественную миграцию этого вида», — говорится в заявлении этого ведомства.

Жителям региона рекомендуют не только не есть «мясо и внутренности сурков», но и не касаться больных или мертвых зверьков, не разбивать лагерь вблизи нор и колоний грызунов и не ходить в легкой открытой обуви или босиком.

Тарбаган являются естественными носителями возбудителей бубонной чумы. В Монголии охота на них запрещена с 2005 года, но мясо этих сурков нередко употребляется в пищу из-за традиций и обрядов.

В сентябре в Монголии выявили 13 случаев заражения бубонной чумой, один из которых закончился смертью.

Болезнь сопровождается такими симптомами, как повышение температуры тела, озноб, слабость, воспаление лимфатических узлов, одышка с кашлем и/или мокротой с кровью.

Напомним, французские ученые установили, что солдаты Наполеона во время отступления из России 1812 года массово погибали от паратифа (штамм Salmonella enterica) и обратного тифа, передающегося вшами.