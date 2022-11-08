В России запретили слова "мобик" и "хлопок": Подоляк прогнозирует обвал политической вертикали в стране-агрессоре

Недовольство в российском обществе только растет и будет обостряться.

Советник руководителя Офиса президента Украины Михаил Подоляк заявил, что указания Кремля по поводу запрета слов "мобики" и "хлопки" вовсе не отменяют события на фронте и не влияют на способность российских оккупантов.

Об этом он сказал в эфире телеканала "Рада".

"Это никак не отменяет происходящее на поле боя. Для нас они и есть "мобики". И безусловно это никак не повлияет на способность российской армии. Это первое. Второе. Безусловно мы чувствуем, что в РФ постепенно нарастают протестные настроения". Они сегодня не мощные, люди скорее в России растеряны, потому что им что "продавали"? Им гарантировали это величие России в обмен на то, что они отдадут часть своей свободы, своей конкурентности, политической свободы. А сегодня они выяснили, что нет никакой большой страны, мощной армии и безопасности", – заявил он.

По словам Подоляка, протестные настроения в России будут только расти и это приведет к обвалу политической вертикали.

"То есть они постепенно начинают понимать, что это была огромная афера, за которую они лично заплатят очень большую цену — падением уровня жизни, "изгойством", закрытыми границами и ощущением войны. Поэтому постепенно эти настроения безусловно будут увеличиваться и это приведет к обвалу". российской политической вертикали. Падение таких символических городов как Луганск или Донецк существенно ускорит вот это осознанное россиянами, что они маленькая, абсолютно ничтожная страна", — подчеркнул советник главы ОП.

Потери оккупантов

На вторник, 8 ноября, общие боевые потери среди личного состава врага составляют около 77 170 человек.

В Восточной группировке войск Вооруженных сил Украины рассказали, на каких направлениях российские оккупанты понесут наибольшие потери. Наиболее жестокие бои продолжаются в районе Бахмута, Авдеевки и Угледара.

За прошедшие сутки украинские пехотинцы уничтожили 18 российских оккупантов, два танка, две артустановки, пять БМП и другую технику врага.