В России запретили услуги суррогатных матерей для иностранцев и одиноких мужчин

Воспользоваться услугами суррогатных матерей смогут только граждане России, состоящие в браке, или одинокая женщина — гражданка РФ, которая не может сама выносить или родить ребенка.

Глава страны-агрессора Владимир Путин подписал закон о запрете на услуги суррогатных матерей в РФ для иностранцев, а также для одиноких мужчин.

Об этом сообщает пропагандистское информагентство ТАСС.

"Законом предполагается, что воспользоваться услугами суррогатных матерей теперь смогут только граждане России, состоящие в браке, или одинокая женщина — гражданка РФ, которая не может по медицинским показаниям выносить или родить ребенка самостоятельно", — говорится в сообщении.

Напомним, большая война усложнила ситуацию с суррогатными детьми, родившимися в Украине. Таких малышей с 24 февраля на свет появилось более сотни. Биологические родители со всего мира стали приезжать в Украину, чтобы забрать своих малышей домой, было и страшно и сложно, ведь самолетом, как раньше, добраться они не могли. Некоторых детей забирали прямо под обстрелами.

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