В России запустили конвейер положительных новостей о Путине: СМИ сообщили о поручении Кремля

По замыслу Кремля, такие положительные новости должны залатать брешь в имидже Путина и помочь стремительно теряющей ТВ-аудиторию пропаганде.

Администрация президента России дала распоряжение госкорпорациям подготовить положительную повестку дня из новостей и мероприятий, участие в которых мог бы принять Владимир Путин.

Об этом сообщает The Moscow Times со ссылкой на близкие к Кремлю источники и представителей компаний.

Распоряжение поступило руководителям компаний в энергетической, транспортной и коммуникационной сферах, а также руководителям российских регионов. Речь идет об "информационном обмене", то есть сборе наименьших значительных положительных информационных поводов.

Анонимные чиновники объяснили, что у россиян снижается социальное самочувствие, растет тревожность и уже накопилась усталость от продолжительной войны. Так что в этих условиях президент должен четко ассоциироваться с чем-то положительным, быть "глашатаем хороших новостей".

"Инкубатор хороших новостей" – технология, которая обычно используется во время выборов, – уже работает, говорят источники издания. Поэтому в публичном графике Путина появились такие мероприятия, как торжественное открытие центра по воспроизведению индейки и социальных объектов, поздравление с юбилеем госкорпораций "Росатом" и "Ростех", открытие отремонтированной автодороги.

"Искать новые "позитивные новости", в которых мог бы принять участие Путин, поручено десяткам госкомпаний. Они, по замыслу Кремля, должны залатать брешь в имидже президента и помочь госпропаганде, которая стремительно теряет ТВ-аудиторию и все хуже справляется с поиском аргументов на пользу войны, которая длится почти год", – говорится в статье.

Напомним, что впервые за 10 лет Путин отменил итоговую пресс-конференцию, устраиваемую ежегодно с российскими и иностранными журналистами.

На такой шаг президент России мог пойти, опасаясь вопросов о войне против Украины, предполагают в разведке Великобритании.

По мнению спикера Восточной группировки войск ВСУ Сергея Череватого, Путин отменил мероприятие, потому что осознает свое сверхсложное политическое положение и ему нечего сказать об успехах своей армии, которых нет.

Читайте также: