В России запустили полноценные маркетплейсы для продажи подсанкционных компонентов для оружия — Bloomberg

Западные компании-производители подсанкционных товаров часто не принимают необходимые меры, чтобы не допустить попадания их продукции в Россию.

Способность России производить новое оружие в условиях жестких санкций объясняется тем, что эти санкции удается обходить, причем достаточно просто.

Об этом пишет издание Bloomberg.

Bloomberg провел собственное расследование и раскрыл схему, по которой работает российская система обхода санкций. Как свидетельствуют документы, полученные журналистами, процесс приобретения подсанкционных товаров для конечных покупателей в России "на удивление прост". Некоторые российские импортеры создали специальные маркетплейсы, чтобы их клиенты могли свободно видеть доступные в продаже подсанкционные товары и цены на них.

По данным Bloomberg, в России работает по меньшей мере два таких маркетплейса, доступ к которым получают "проверенные" покупатели.

"Из Москвы или Санкт-Петербурга они могут приобрести компоненты TI (американского производителя микросхем Texas Instruments Inc. – ред.) несколькими щелчками мышки, размещая заказы, которые осуществляются и доставляются через компании за пределами России", – объясняет Bloomberg.

В одном случае, рассмотренном Bloomberg, крупный российский дистрибьютор обработал более 4000 заказов от своих российских клиентов на сотни тысяч продуктов Texas Instruments на сумму около 6 миллионов долларов. И это только за период с января по август текущего года. Почти 4 миллиона долларов из этих заказов были в конечном итоге сделаны для российских военных компаний, тогда как остальное, вероятно, было предназначено для гражданского использования, свидетельствуют документы.

Сама же поставка происходит через сеть компаний-посредников за пределами России транзитом через Гонконг или другие страны. При этом наценка российского дистрибьютора составляет всего лишь 40% к цене самого производителя.

Западные компании-производители подсанкционных товаров часто не принимают необходимых мер, чтобы не допустить попадания их продукции в Россию. Американский сенатор Ричард Блюменталь заявил, что компании "объективно и сознательно не препятствуют России получить выгоду от использования их технологий". Хотя та же Texas Instruments Inc. настаивает на обратном и утверждает, что тщательно проверяет, куда отправляются ее микросхемы.

Напомним, европейские дипломаты готовятся изменить режим санкций против России.

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