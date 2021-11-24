В России зарегистрировали новую вакцину против COVID-19: для кого она и как называется

В России зарегистрировали новую вакцину против COVID-19: для кого она и как называется

Вакцина предназначена для вакцинации детей от 12 до 17 лет.

В России 24 ноября зарегистрировали вакцину против коронавируса для детей. Препарат называется "Спутник М".

Об этом сообщили в Центре им. М.Ф. Гамалеи, пишут росСМИ.

Препарат предназначен для детей от 12 до 17 лет. Прививки будут делать с согласия родителей или несовершеннолетнего, если ему больше 15 лет.

Ожидается, что в оборот российская вакцина "Спутник М" поступит в конце декабря.

В свою очередь президент РФ Владимир Путин предлагает создать вакцину от коронавируса для детей от двух лет.

Напомним, ранее Бразилия не разрешила импорт и использование в стране российской вакцины от коронавируса "Спутник V". А в США планируют запретить въезд для иностранцев, привитых от COVID-19 российской вакциной "Спутник V".

Как сообщалось, президент России Владимир Путин сообщил, что в третий раз вакцинировался от коронавируса.