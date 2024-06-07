В России зарезали пропагандиста-доносчика Антона Еговцева: что известно

В подмосковье неизвестный зарезал пропагандиста Антона Еговцева. Он был заместителем председателя организации "Зов народа" и писал доносы на российских знаменитостей, публичных лиц и представителей ЛГБТ-сообществ, которые, по его мнению, недостаточно патриотические или имеют антивоенную позицию.

Об этом сообщил российский Telegram-канал Baza.

Сообщается, что он был убит у подъезда собственного дома. Еговцева якобы несколько раз ударили ножом. По одной из версий, убийцей является мужчина, следивший за его женой.

Baza пишет, что за два часа до гибели Антон Еговцев звонил в полицию и просил оградить себя от неизвестного, который следит за ним у подъезда в Лобне и угрожает.

Через два часа в полицию звонила уже соседка Еговцева. Она объяснила, что какой-то молодой человек ломится к ней в дверь. Приблизительно в это время пресс-секретаря движения "Зов народа" и убили.

Участники движения "Зов народа" называют себя патриотами и консерваторами, основной целью которых является "защита России и народа, развитие ее традиций, культуры, нравственности, духовных святынь и истории".

Напомним, два гражданина России организовали похищение и убийство жительницы Латвии с целью завладения ее жилищным комплексом стоимостью 4 миллиона евро. Районный суд Видземского пригорода Риги приговорил их к 20 годам заключения, после отбытия которого преступников депортируют в РФ.

Читайте также:

Подписывайтесь на наши каналы в Telegram и Viber.