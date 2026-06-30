В России засекретили данные о росте цен на бензин

В России скрыли данные о бензине после резкого скачка цен / © скриншот с видео

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Российские власти решили убрать из открытого доступа статистические данные о ценах на бензин и дизельное топливо. Теперь Росстат не будет публиковать отдельный бюллетень с информацией о потребительских ценах на нефтепродукты.

Об этом свидетельствуют изменения, которые правительство РФ внесло изменения в Федеральный план статистических работ, передают местные СМИ.

В документе отмечено, что из перечня официальной статистики исключают пункт, касающийся «информации о потребительских ценах на нефтепродукты».

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Этот бюллетень содержал данные о стоимости горючего по разным видам — бензину АИ-92, АИ-95, АИ-98 и дизельному топливу. Также статистика показывала цены в регионах и тысячах автозаправочных станций в сотнях городов.

Фактически после упразднения публикации исчезнет один из ключевых инструментов для отслеживания реальной динамики топливной инфляции в России.

Ранее Росстат каждую среду обнародовал информацию об изменениях цен на топливо. В последний раз ведомство сообщало, что в период с 16 по 22 июня бензин в России подорожал на 3%, а дизельное топливо — на 2,7%.

По данным западных СМИ, это стало самым недельным ростом стоимости бензина по меньшей мере за последние 20 лет. Наибольшее топливо удорожало в регионах Северного Кавказа, в частности в Дагестане и Чечне.

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Решение о прекращении публикации статистики было принято на фоне дефицита горючего и резкого роста цен на внутреннем рынке РФ.

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