В России застрелили российского командира-спецназназовца, воевавшего в Украине

Оккупант вернулся домой с войны всего неделю назад.

В среду, 16 октября, в селе Меленки в Подмосковье неизвестный расстрелял заместителя командира воинской части 44-летнего Никиту Кленкова. Он служил в одном из подразделений спецназа и принимал участие в войне на территории Украины.

Об этом сообщают российские Telegram-каналы со ссылкой на источники правоохранительных органов.

Известно, что оккупант вернулся домой с войны только неделю назад.

Смертельные для командира-спецназназовца выстрелы раздались, когда он ехал своей автомашиной по сельской дороге. Стрелец покинул место повода на автомобиле Mitsubishi Outlander, который сейчас разыскивают российские силовики.

В окне автомобиля убитого оккупанта было восемь пулевых отверстий. Стреляли в российского военного в упор.

Напомним, в ночь на 27 сентября в Московской области был ликвидирован полковник Алексей Коломейцев, возглавлявший центр беспилотной авиации Минобороны РФ. Впоследствии Главное управление разведки МОУ подтвердило ликвидацию.

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