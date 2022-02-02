В России затонуло краболовное судно с 15 моряками на борту: есть погибший

Погиб старший механик, который не смог выбраться из машинного отделения. Тем временем капитан судна находится в больнице.

В Приморском крае РФ в среду, 2 февраля, в порту Зарубино затонуло краболовное судно "Акванавт", на борту которого в момент инцидента находились 15 членов экипажа.

Об этом сообщает "Интерфакс".

Отмечается, что в результате инцидента погиб старший механик, который не смог выбраться из машинного отделения. Тело мужчины уже достали на поверхность.

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Кроме того, в местную больницу с переохлаждением госпитализировали капитана судна.

Как пишет издание, плавучее средство вернулось из рейсового задания и начало тонуть во время разгрузки. Судно ушло под воду в течение нескольких минут.

По данным UssurMedia, на борту находится 18 тонн топлива. "Его разлива нет. Установлены боновые заграждения", — говорится в сообщении.

В настоящее время компания-судовладелец вместе с соответствующими службами проводит мероприятия для установления причин инцидента, а Приморская транспортная прокуратура приступила к проверке соблюдения законодательства в сфере безопасности мореплавания.

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