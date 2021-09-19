В России завершилось голосование на выборах в Госдуму: первые результаты

В России завершилось голосование на выборах в Госдуму: первые результаты

Как и ожидалось, побеждает пропутинская "Единая Россия".

Сегодня, 19 сентября, в России прошел последний день голосования на выборах депутатов Государственной думы (нижней палаты парламента), губернаторов, депутатов регионального и городского уровней.

Голосование продлилось три дня — с пятницы по воскресенье. Официальная причина — из-за карантинных ограничений, чтобы не создавать скоплений народа на избирательных участках.

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Было зарегистрировано 14 партий. Это КПРФ, "Зеленые", ЛДПР, "Новые люди", "Единая Россия", "Справедливая Россия - За правду", "Яблоко", Партия роста, Российская партия свободы и справедливости, "Коммунисты России", "Гражданская платформа", "Зеленая альтернатива", "Родина" и Партия пенсионеров.

По данным экзит-пола "ИНСОМАР", провластная "Единая Россия" набрала 45,2%.

В Госдуму попадают:

КПРФ — 21%;

ЛДПР — 8,7%;

"Справедливая Россия — За правду" — 7,9% голосов.

ЦИК России обнародовала первые результаты после подсчета 9% протоколов, сообщает mk.ru.

"Единая Россия" — 38,68%

КПРФ — 25,11%

ЛДПР — 9,59%

"Новые люди" — 7,89%.

"Справедливая Россия — За правду" — 6,66%.

Средняя явка в России превысила 45 процентов. В Чечне самая большая явка — более 93 процентов избирателей, в Москве — 43,1%.

Ранее у Зеленского объяснили, почему позволили работу избирательных участков РФ в Украине.

Напомним, что в РФ прошли выборы в Госдуму, в которых впервые участвовали жители оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей.

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