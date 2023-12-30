В России завершился осенний призыв: сколько новобранцев усилили армию врага

Министерство обороны страны-агрессорки России 29 декабря завершило продолжавшийся с 1 октября осенний призыв 2023 года. На срочную службу призвали 130 тысяч человек.

Об этом идет речь в новом отчете аналитиков Институт изучения войны (ISW).

Призыв на срочную службу выполняли по указу президента-диктатора РФ Владимира Путина. Большинство призывников были причислены к учебным соединениям и воинским частям. В то же время были уволены призывники осеннего призыва 2022 года, отслужившие установленные сроки срочной службы.

Аналитики отмечают, что Минобороны РФ заявляло, будто призывников не будут направлять в временно оккупированные Донецкую, Луганскую, Запорожскую или Херсонскую области или привлекать для участия в боевых действиях в Украине.

В ISW добавляют, что с первых месяцев полномасштабного вторжения России солдаты срочной службы не участвовали в боевых действиях. Однако российские силовики все чаще полагаются на призывников для выполнения функций по охране государственной границы России с Украиной.

Тем временем Государственная дума РФ планирует рассмотреть законопроект, разрешающий российским призывникам служить в Пограничной службе Федеральной службы безопасности (ФСБ). По оценкам ISW, Кремль вряд ли будет использовать призывников для участия в боевых действиях в Украине из-за опасений, что это может вызвать недовольство среди граждан.

Отмечается, что весенний призывной цикл 2024 года Россия проведет с 1 апреля по 15 июля 2024 года.

Как сообщалось, российский президент-диктатор Владимир Путин подписал указ об увеличении своей армии. В Кремле заявляют, что это связано с так называемой СВО и расширением НАТО. В общей сложности Путин увеличил ВС РФ практически на 170 тысяч человек.

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