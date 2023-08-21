В России заявили, что беспилотник атаковал военный аэродром: поврежден самолет

В России неизвестный беспилотник атаковал военный аэродром, где базируются стратегические бомбардировщики, которыми оккупанты обстреливают Украину.

Об этом сообщили российские пропагандисты.

Пропагандисты заявили, что якобы "беспилотник ВСУ" атаковал аэродром в Калужской области РФ. Дрон-камикадзе там упал утром, 21 августа.

Россияне заявили, что якобы "был поврежден один неиспользуемый самолет". Других разрушений якобы нет. Отметим, что ранее оккупанты заявляли, что они сбили все БПЛА.

Телеграмм-канал "Николаевский Ванек" предположил, что вероятно речь идет об аэродроме "Шайковка", откуда российские бомбардировщики вылетают и наносят ракетные удары по территории Украины. Вероятно, неизвестный дрон мог повредить Ту-22М3.

Напомним, утром оккупационное Минобороны заявило об "атаке беспилотников" на Москву. Там успели отчитаться, что они все сбили.

Ранее сообщалось об ударах неизвестным БПЛА по военному аэродрому "Сольцы" в Новгородской области РФ. Есть информация об уничтожении двух самолетов.

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