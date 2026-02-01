Войска НАТО в Украине / © ТСН.ua

В российском МИД цинично заявили о необходимости ограничить военный потенциал Украины и не допустить присутствия на ее территории европейских войск. Это якобы будет создавать «угрозы» для государства-агрессора.

Такие заявления озвучил заместитель министра иностранных дел России Александр Грушко пропагандистам агентства «РИА Новости».

В этом контексте он упомянул о планах ускоренного приема Украины в Евросоюз, который, по словам российского дипломата, «стремительно милитаризируется».

Грушко подчеркнул, что в связи с евроинтеграцией ограничение военного потенциала Украины имеет «особое значение».

Заместитель Лаврова в очередной раз озвучил позицию Кремля относительно размещения на территории Украины войск западных стран «под любым флагом» — НАТО или Евросоюза.

«Никакой разницы нет, если, скажем, на голове французского капрала будет кепка, на ней написано „НАТО“ или „ЕС“. От этого дело не меняется», — сказал Грушко.

Представитель российского МИД заявил, что требование Москвы к Украине не менялось — «никакого членства в НАТО и никаких иностранных сил».

Он цинично добавил, что безопасность Украины «возможна лишь при условии, что ее территория не будет использоваться как плацдарм для создания угроз России».

Напомним, после того, как спецпосланник российского президента Владимира Путина, бизнесмен Кирилл Дмитриев провел переговоры с американской делегацией в США, рупоры Кремля начали восхвалять миротворческую политику Дональда Трампа.