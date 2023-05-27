В России заявили, что "дрон в Брянской области атаковал автомобиль Минобороны РФ": есть погибшие (фото)

Россияне заявляют о "бое" в двух селах на Брянщине.
Российские пропагандистские телеграмм-каналы заявили, что мол из неизвестного беспилотника обстреляли автомобиль Минобороны РФ, известно о двух погибших военных оккупационных армиях.
Об этом пишет Baza.
Российские пропагандисты пишут, что в Брянской области неизвестный дрон-камикадзе атаковал автомобиль "Нива" Министерства обороны РФ на автодороге Бровничи-Сушаны, расположенной у границы с Украиной. Там сообщили, что из-за еще погибли двое военных оккупационной армии.
Кроме того, "на месте якобы работают все экстренные службы". Также россияне заявляют о "попытках прорыва через российскую границу". Официальной информации об этом пока нет.
Напомним, российский добровольческий батальон "Свобода России" показал видео своей работы в Белгородской области. На видео видно, как оккупанты пытаются скрываться от добровольцев, которые уничтожают вражескую технику.
В ГУР также сообщили, что в ходе операции в Белгородской области была собрана важная информация для украинской разведки.
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