В России заявили, что дроны массово атакуют Белгородскую область: подробности

Россияне посетовали, что по приграничному региону было выпущено 10 дронов.

В России заявили, что 24 апреля Белгородскую область якобы атаковали дроны со стороны Украины, однако "никаких потерь нет".

Об этом пишут российские пропагандисты.

Пропаганда РФ заявила, что в сутки Белгородскую область якобы 10 раз атаковали дроны. Целью ударов, по версии окупантов, была подстанция и средства наблюдения.

Россияне посетовали, что пограничный с Украиной регион начали обстреливать с 9:00 утра и до 20:00.

Там успели отчитаться, что якобы воздушные цели они сбили, а те, которые не сбили — "атака была неуспешной и все обошлось без пострадавших".

Напомним, губернатор Белгородской области РФ Вячеслав Гладков во второй раз за день, 25 апреля, сообщил о якобы обстреле поселка. На этот раз чрезвычайное происшествие произошло в поселке Черемошное.

Утром Гладков сообщал о якобы обстреле поселка Ленинское, там также была повреждена линия электропередач

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