В России заявили, что изобрели вакцину "от любой мутации" коронавируса

"Какая бы мутация ни произошла, эта вакцина все равно будет защищать нас от COVID-19", — заявили в российском ФМБА.

Федеральное медико-биологическое агентство России заявило об изобретении вакцины от любого штамма COVID-19.

Об этом со ссылкой на заявление первого заместителя руководителя ФМБА РФ Татьяны Яковлевой сообщает "Интерфакс".

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"Какая бы мутация ни произошла, эта вакцина все равно будет защищать нас от COVID-19", — указала она.

По словам Яковлевой, эта разработка "отличается от других", потому что "вырабатывает не только гуморальный иммунитет (который действует не больше шести месяцев) для определенных белков, как сегодняшние препараты", но и клеточный иммунитет.

"Препарат, над которым мы работаем в ФМБА России, вырабатывает еще и клеточный иммунитет, то есть он нацелен на консервативные белки", — пояснила заместитель главы ФМБА РФ.

Отмечается, что данные об эффективности этой вакцины появятся после клинических исследований, которые начнутся в июле этого года.

Вакцина "Спутник V" зарегистрирована в России 11 августа 2020 года. Ее клинические испытания продолжаются. В России зафиксированы случаи заражения COVID-19 после вакцинации.

"Спутник V" зарегистрирована в России 11 августа 2020 года. Ее клинические испытания продолжаются. В России зафиксированы случаи заражения COVID-19 после вакцинации. В январе 2021 года в России заявили о выпуске еще одной вакцины от коронавируса. Препарат называется "ЕпиВакКорона" . В феврале в РФ зарегистрировали третью российскую вакцину от коронавируса "КовиВак". Эта российская вакцина, как и предыдущие две, не прошла третью фазу клинических испытаний.

. В феврале в РФ зарегистрировали третью российскую вакцину от коронавируса "КовиВак". Эта российская вакцина, как и предыдущие две, не прошла третью фазу клинических испытаний. В мае в России также зарегистрировали однокомпонентную вакцину от COVID-19 под названием "Спутник Лайт". Отмечалось, что эффективность этого препарата составила 79,4%, а серьезных побочных эффектов у участников испытания выявлено не было.

Как сообщалось, в Российской Федерации в конце мая на базе частных и государственных ветеринарных клиник началась вакцинация домашних животных от COVID-19.

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