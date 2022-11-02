В России заявили, что могут использовать ядерное оружие в случае невыполнения их ультиматумов

В МИД России заявили, что гипотетически они могут применить ядерное оружие.

В Министерстве иностранных дел Российской Федерации опубликовали заявление, в котором выдвинули ультиматумы к ядерным государствам, чтобы избежать вероятной "ядерке". В российском МИД призвали не ограничивать ее права и "отказаться от опасных попыток ущемлять жизненно важные интересы друг друга".

Соответствующее заявление дипломатическое ведомство опубликовало 2 ноября на официальной странице в телеграмм-канале.

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"Призываем другие страны ядерной "пятерки" на деле продемонстрировать свою готовность работать над решением этой приоритетной задачи (военного столкновения между ядерными государствами — ред.) и отказаться от опасных попыток ущемлять жизненно важные интересы друг друга, балансируя на грани прямого вооруженного конфликта и поощряя провокации, которые способны привести к катастрофическим последствиям", – потребовали в РФ.

Кроме того, в МИД России заявили, что гипотетически они могут применить ядерное оружие в двух случаях:

в ответ на агрессию , осуществляемую с применением оружия массового уничтожения,

, осуществляемую с применением оружия массового уничтожения, или агрессию с использованием обычных вооружений, когда под угрозу поставлено само существование государства.

В то же время, в российском ведомстве утверждают, что "Россия строго и последовательно руководствуется постулатом о недопустимости ядерной войны, в которой не может быть победителей и которая никогда не должна быть решена. Российские доктринальные установки в указанной сфере предельно четко очерчены, они имеют сугубо оборонную направленность". и допускают расширительное толкование".

Россия угрожает нанести ядерный удар

В России угрожают нанести ядерный удар. В частности, 1 ноября заместитель председателя Совбеза Дмитрий Медведев пригрозил применением ядерного оружия, если Украина выиграет войну.

Секретарь СНБО Алексей Данилов ответил ему, что это означает для России самоубийство.

Президент Джо Байден подверг сомнению заявления Путина, что он не намерен применять ядерное или химическое оружие в Украине. В администрации Белого дома не видят никаких признаков того, что Россия готовится применить ядерное оружие. Однако относятся к этому серьезно.

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