В России заявили, что Москву атаковал "сине-желтый дрон с надписью "Слава Украине": фото

Дрон якобы обнаружили возле железнодорожных путей.
В России заявили, что Москву атаковал "сине-желтый дрон с надписью "Слава Украине", который якобы упал на территорию так называемой Новой Москвы у железнодорожных путей.
Об этом пишет пропагандистский телеграмм-канал Baza.
В России заявили, что неизвестный беспилотник упал вблизи железнодорожных путей на территории так называемой Новой Москвы. Его обнаружил мужчина, гулявший с собакой.
Российские пропагандисты утверждают, что беспилотник был окрашен в сине-желтый цвет, а на его крыльях была надпись: "Слава Украине".Пока неизвестно, что атаковал дрон.
Пропагандисты сообщают, что информацию о неизвестном дроне подтвердили в правоохранительных органах страны-агрессора. Там заявили, что "на месте работают следователи".
Напомним, в Тульской области России в воскресенье, 26 марта, раздался сильный взрыв. Граждане страны-агрессорки заявляют о том, что там якобы упал неизвестный беспилотник.
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