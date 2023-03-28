В России заявили, что Москву атаковал "сине-желтый дрон с надписью "Слава Украине": фото

В России заявили, что Москву атаковал "сине-желтый дрон с надписью "Слава Украине", который якобы упал на территорию так называемой Новой Москвы у железнодорожных путей.

Об этом пишет пропагандистский телеграмм-канал Baza.

В России заявили, что неизвестный беспилотник упал вблизи железнодорожных путей на территории так называемой Новой Москвы. Его обнаружил мужчина, гулявший с собакой.

Фото: из соцсетей

Российские пропагандисты утверждают, что беспилотник был окрашен в сине-желтый цвет, а на его крыльях была надпись: "Слава Украине".Пока неизвестно, что атаковал дрон.

Фото: из соцсетей

Пропагандисты сообщают, что информацию о неизвестном дроне подтвердили в правоохранительных органах страны-агрессора. Там заявили, что "на месте работают следователи".

Напомним, в Тульской области России в воскресенье, 26 марта, раздался сильный взрыв. Граждане страны-агрессорки заявляют о том, что там якобы упал неизвестный беспилотник.

Читайте также: