В России заявили, что никаких "реальных угроз" их отключения от системы SWIFT не заметно

В России заявили, что никаких "реальных угроз" их отключения от системы SWIFT не заметно

В России заявляют, что они "готовы к любым неожиданностям".

Директор департамента экономического сотрудничества МИД России Дмитрий Биричевский заявил, что в Москникаких "реальных перспектив" отключения России от SWIFT не заметно.

Об этом пишет российское издание РИА Новости.

"Никаких реальных перспектив отключения России от SWIFT не просматривается, мы подчеркивали это неоднократно в течение года. Эта риторика то периодически утихает, то появляется с новой силой", — заявил Биричевский.

Он подчеркнул, что штаб-квартира международной частной компании SWIFT локализуется в Бельгии. Мол, как в таком случае "американцы собираются реализовывать свои угрозы".

"Хотя все мы прекрасно понимаем, что рычаги давления в США по-прежнему велики, поэтому мы готовы к любым неожиданностям", — отметил Биричевский.

Напомним, ранее Европарламент принял резолюцию о возможном исключении России из платежной системы SWIFT из-за любой новой агрессии в отношении Украины. Соответствующую резолюцию абсолютным большинством голосов принял главный законодательный орган Евросоюза 16 декабря.

В то же время глава второго по величине банка в России "ВТБ" Андрей Костин прокомментировал возможность отключения РФ от платежной системы SWIFT в случае вторжения в Украину. Он сказал, что Россия такое решение "переживет", но это будет "недружественное мероприятие" со стороны западных стран.