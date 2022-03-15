В России заявили, что они по собственной инициативе выходят из Совета Европы

Россияне не смогут обращаться в Европейский суд по правам человека.
Страна-агрессор по собственной инициативе выходит из Совета Европы. Это означает также отказ от Европейской конвенции по правам человека.
Об этом сообщает МИД РФ.
В заявлении российских агрессоров говорится, что "РФ не намерена наблюдать за самолюбованием Запада".
Решение автоматически означает прекращение его членства во всех органах Совета Европы. Также россияне не смогут обращаться в Европейский суд по правам человека.
Выход из Совета Европы также предполагает отказ от Европейской конвенции по правам человека.
Напомним, премьер-министр Украины Денис Шмыгаль выступил из-за видеосвязи на заседании ПАСЕ 14 марта и призвал немедленно исключить из Совета Европы Россию.