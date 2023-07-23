В России заявили, что Папа Римский может встретиться с патриархом Кириллом в аэропорту: причина

Папа планирует визит в Монголию и может остановиться в России.

В России заявили, что Папа Римский может встретиться с патриархом Кириллом в аэропорту Москвы, мол, "это будет нейтральная зона".

Об этом пишут российские пропагандисты.

Руководитель всемирного союза староверов Леонид Севастьянов заявил, что Папа Римский может встретиться с патриархом Кириллом в аэропорту Москвы. Мол, там на дозаправку будет останавливаться борт понтифика во время визита в Монголию.

В РФ заявили, что встреча Папы Франциска с Кириллом может состояться в аэропорту, поскольку это нейтральная зона, и у противников визита понтифика так не возникнет никаких претензий.

Добавим, что визит Папы в Монголию запланирован на 31 августа – 4 сентября.

Напомним, Папа Римский Франциск поручил кардиналу Маттео Дзуппи специальную миссию, связанную с войной в Украине. Он посетил Киев и Москву ради мирного окончания войны России против Украины.

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