В России заявили, что Папа Римский может встретиться с патриархом Кириллом в аэропорту: причина

Папа планирует визит в Монголию и может остановиться в России.
В России заявили, что Папа Римский может встретиться с патриархом Кириллом в аэропорту Москвы, мол, "это будет нейтральная зона".
Об этом пишут российские пропагандисты.
Руководитель всемирного союза староверов Леонид Севастьянов заявил, что Папа Римский может встретиться с патриархом Кириллом в аэропорту Москвы. Мол, там на дозаправку будет останавливаться борт понтифика во время визита в Монголию.
В РФ заявили, что встреча Папы Франциска с Кириллом может состояться в аэропорту, поскольку это нейтральная зона, и у противников визита понтифика так не возникнет никаких претензий.
Добавим, что визит Папы в Монголию запланирован на 31 августа – 4 сентября.
Напомним, Папа Римский Франциск поручил кардиналу Маттео Дзуппи специальную миссию, связанную с войной в Украине. Он посетил Киев и Москву ради мирного окончания войны России против Украины.
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