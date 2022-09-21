В России заявили, что после псевдореферендумов "даже речи о переговорах с Украиной не будет"

В России заявили, что после так называемых "референдумов" на временно захваченных территориях возможность переговоров сойдет на нет.

В Госдуме издали очередной бред, что после "референдумов" по "присоединению" захваченных территорий к России речи о мирных переговорах с Украиной не может быть.

Об этом заявил глава комитета Госдумы по международным делам и лидер ЛДПР Леонид Слуцкий, пишет российское пропагандистское агентство ТАСС.

"Речь о переговорах, к сожалению, не может быть уже давно. Запад и "подвижная хунта в Киеве" заявили о том, что они не готовы к переговорам", – заявил Слуцкий.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский ранее заявил, что переговоры с Россией начнутся только тогда, когда Кремль выведет свои войска с территории Украины.

Как заметил президент Украины, сначала нужно, чтобы РФ покинула украинские территории и перестала вести себя как террорист, начавший полномасштабную войну против нашей страны. Тогда можно будет говорить о дипломатии.

В свою очередь советник руководителя ОП Михаил Подоляк заявил, что глава Кремля не может говорить о каких-либо условиях по переговорам с Украиной. Подоляк подчеркнул, что Путин может говорить только о том, что готов вывести все войска с территории нашего государства.

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