В России заявили, что война в Украине "скоро закончится", потому что оккупанты "не собираются ее затягивать"

В России заявили, что война в Украине "скоро закончится", потому что оккупанты "не собираются ее затягивать"

Также в Москве тем россиянам, которые "отвернулись от родины" из-за войны в Украине, прочат "судьбу Мазепы".

В Кремле заявили, что война в Украине "достаточно скоро закончится", ведь ее "не собираются затягивать".

Об этом пишет российское пропагандистское издание РИА Новости со ссылкой на одного из сенаторов.

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"Военная спецоперация РФ в Украине скоро закончится, мы не собираемся ее затягивать", — заявил сенатор.

Кроме того, в Москве тем россиянам, которые "отвернулись от родины" из-за войны в Украине, прочат "судьбу Мазепы".

Напомним, на Уманщине правоохранители разоблачили мужчину, который пропагандировал за Россию в социальных сетях. Ему сообщили о подозрении, рассказали Суспильному в пресс-службе Службы безопасности Украины в Черкасской области.

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