Категория
Мир
LiveВсе публикацииЭксклюзив ТСНУкраинаПолитикаВойнаГламурПроспортЛедиЗдоровьеАстрологияВидеоРецептыСпецпроектыЭкономикаФотоКиевЛьвовКурьезыКоронавирусВыпуски ТСНМирТуризмАвтоНаука и ITПомощьИнтервьюИнфографикаПодкастыКиберспорт
Язык сайта
Українська версія
Язык сайта
In English

В России заявили, что война в Украине "скоро закончится", потому что оккупанты "не собираются ее затягивать"

Дата публикации
Просмотры
45к
Поделиться:
WhatsApp
Viber
В России заявили, что война в Украине "скоро закончится", потому что оккупанты "не собираются ее затягивать"

Associated Press

Также в Москве тем россиянам, которые "отвернулись от родины" из-за войны в Украине, прочат "судьбу Мазепы".

В Кремле заявили, что война в Украине "достаточно скоро закончится", ведь ее "не собираются затягивать".

Об этом пишет российское пропагандистское издание РИА Новости со ссылкой на одного из сенаторов.

"Военная спецоперация РФ в Украине скоро закончится, мы не собираемся ее затягивать", — заявил сенатор.

Кроме того, в Москве тем россиянам, которые "отвернулись от родины" из-за войны в Украине, прочат "судьбу Мазепы".

Напомним, на Уманщине правоохранители разоблачили мужчину, который пропагандировал за Россию в социальных сетях. Ему сообщили о подозрении, рассказали Суспильному в пресс-службе Службы безопасности Украины в Черкасской области.

Читайте также:

Следующая публикация