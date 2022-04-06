В России заявили, что вступление Финляндии в НАТО сделает её мишенью для встречных мероприятий Кремля

В России заявили, что вступление Финляндии в НАТО сделает её мишенью для встречных мероприятий Кремля

Еще в январе Финляндия заявляла, что не планирует в ближайшее время вступать в Альянс, но, похоже, нападение РФ на Украину изменило планы Хельсинки.

Заместитель председателя международного комитета Совета Федерации РФ Владимир Джабаров заявил, что вступление Финляндии в НАТО спровоцирует Россию принять ответные меры.

Об этом пишет российское пропагандистское агентство РИА Новости.

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"Вступление Финляндии в НАТО сделало бы ее мишенью для российских ответных мер", — сказал Джабаров.

Напомним, сразу после объявления Путиным войны Украине подписали петицию за вступление в НАТО. Хотя еще в январе Финляндия заявляла, что не планирует вступать в НАТО.

В настоящее время Финляндия активизирует сотрудничество с США в области обороны и готова вступить в НАТО.

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