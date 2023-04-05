В России заявили о крушении украинского самолета и показали "задержанного пилота" (фото)

Украинская сторона пока инцидент не комментировала.
В ФСБ России заявили, что в Брянской области потерпел крушение украинский легкомоторный самолет.
Об этом пишут российские средства массовой пропаганды.
"Украинский легкомоторный самолет потерпел крушение в Брянской области, пилот задержан пограничным отрядом, сообщило пограничное управление ФСБ", – заявляют СМП.
В то же время российский паблик Mash опубликовал якобы фото "задержанного украинского пилота". Украинская сторона пока инцидент не комментировала.
В то же время, российские телеграмм-каналы публикуют фото якобы сбитого из стрелкового оружия "украинского легкомоторного самолета Aeroprakt A-32". Как утверждает Mash, авиасудно летело в направлении нефтепровода "Дружба", чтобы, вероятно, сбросить там бомбу.
Напомним, за день до этого власти Брянской области заявили об атаке беспилотников со взрывчаткой на военкомат и отделение МВД.
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